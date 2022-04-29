Через війну та санкції економіка РФ скоротиться на 10% у 2022 році

За новими даними російського Центрального банку, економіка РФ скоротиться на 8-10% у 2022 році.

У звіті зазначається, що економічна активність почала знижуватися в березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну та введення санкцій на країну-агресора.

У банку зазначили, що спостерігається скорочення споживчої та ділової активності, а також зниження імпорту та експорту.

Російські підприємства зараз відчувають значні труднощі у виробництві та логістиці.

– Зовнішнє середовище для російської економіки залишається складним і суттєво стримує економічну активність, – йдеться у повідомленні банку.

Раніше Світовий банк передбачав, що ВВП Росії скоротиться на 11,2% у 2022 році, тоді як минулого тижня МВФ прогнозував скорочення десь на 8,5% цього року.

Центральний банк заявив, що російська економіка не почне відновлюватися до кінця 2023 року.

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– У 2023 році російська економіка почне поступово зростати на тлі структурних перетворень. У четвертому кварталі 2023 року виробництво зросте на 4,0-5,5% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Однак загальна зміна ВВП у 2023 році буде в межах -3,0-0,0%, – зазначається в заяві.

Прогнози з’явилися після того, як ЦБ знизив російські процентні ставки з 17% до 14%.

Також у заяві зазначається, що сповільнення споживчої активності та відновлення курсу рубля дещо знизили рівень інфляції в країні.

Очікується, що зростання цін залишиться високим, але зараз банк прогнозує інфляцію від 18 до 23% у 2022 році, уповільнившись до 5-7% у 2023 році.