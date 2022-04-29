Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 65 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Росія

РФ використовує склади боєприпасів у Придністров‘ї для контрабанди зброї

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
РФ використовує склади боєприпасів у Придністров‘ї для контрабанди зброї

Росія використовує територію Придністров’ї для контрабанди зброї, зокрема склади боєприпасів, які розташовані там.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Розвідка повідомляє, що 30 років тому Російська Федерація окупувала територію Придністров’я. Кожного року там проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ.

– Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди, – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Окрім цього, представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні – це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.

– Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби РФ. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ, – каже Скібіцький.

Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики.

Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, що вона і намагається зробити вже 30 років.

Related video

– Стосовно самих терактів – це характерний почерк ФСБ РФ. За нашими даними все що зараз відбувається на території Придністров’я перебуває під контролем ФСБ РФ, – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Читайте
Київ був і залишається головною метою ворога: Кличко закликав киян не поспішати повертатися

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка