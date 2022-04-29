РФ використовує склади боєприпасів у Придністров‘ї для контрабанди зброї

Росія використовує територію Придністров’ї для контрабанди зброї, зокрема склади боєприпасів, які розташовані там.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Розвідка повідомляє, що 30 років тому Російська Федерація окупувала територію Придністров’я. Кожного року там проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ.

– Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди, – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Окрім цього, представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні – це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.

– Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби РФ. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ, – каже Скібіцький.

Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики.

Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, що вона і намагається зробити вже 30 років.

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