Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 66 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Росія

У Росії нестача високоточних ракет – Financial Times

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Росії нестача високоточних ракет – Financial Times

У ворожих сил Російської Федерації спостерігається виснаження запасів високоточних ракет.

З таким твердженням виступило видання Financial Times, посилаючись на слова джерела серед високопосадовців у Пентагоні.

– Ми спостерігаємо, що їм (росіянам, – Ред.) доводиться переміщати ракети Калібр з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються, — заявив виданню західний чиновник.

Він додав, що нестача може бути викликана, зокрема, через санкції, що були запроваджені країнами Заходу проти РФ.

Інше джерело видання вважає, що більшість завданих ракетних ударів по території України на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі. Водночас обстріли мають більш хаотичний характер.

– Ми вважаємо, що вони мали просунутися набагато далі в плані повного оточення українських військ на сході. Насправді вони й близько не можуть з’єднати північ із півднем, оскільки українці продовжують чинити опір, – заявив неназваний чиновник з Міноборони США.

Як зазначили в Пентагоні, наразі Росія воює на Донбасі “тупими бомбами”, тобто снарядами, що не керовані та не мають точного наведення на ціль.

– На нашу думку, це говорить про проблеми, яких зазнають росіяни з поповненням запасів (високоточних ракет, – Ред.), – сказав представник Пентагону.

Чиновник додав, що крім санкцій країн Заходу, труднощі РФ з поповненням запасів створює “якість їх промислової бази”.

Related video
Читайте
Повернення 14 полонених та обстріл Одеси: що відбувається на 67-у добу війни (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Financial Times

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка