У ворожих сил Російської Федерації спостерігається виснаження запасів високоточних ракет.

З таким твердженням виступило видання Financial Times, посилаючись на слова джерела серед високопосадовців у Пентагоні.

– Ми спостерігаємо, що їм (росіянам, – Ред.) доводиться переміщати ракети Калібр з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються, — заявив виданню західний чиновник.

Він додав, що нестача може бути викликана, зокрема, через санкції, що були запроваджені країнами Заходу проти РФ.

Інше джерело видання вважає, що більшість завданих ракетних ударів по території України на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі. Водночас обстріли мають більш хаотичний характер.

– Ми вважаємо, що вони мали просунутися набагато далі в плані повного оточення українських військ на сході. Насправді вони й близько не можуть з’єднати північ із півднем, оскільки українці продовжують чинити опір, – заявив неназваний чиновник з Міноборони США.

Як зазначили в Пентагоні, наразі Росія воює на Донбасі “тупими бомбами”, тобто снарядами, що не керовані та не мають точного наведення на ціль.

– На нашу думку, це говорить про проблеми, яких зазнають росіяни з поповненням запасів (високоточних ракет, – Ред.), – сказав представник Пентагону.

Чиновник додав, що крім санкцій країн Заходу, труднощі РФ з поповненням запасів створює “якість їх промислової бази”.