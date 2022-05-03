Президент Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня, що дасть РФ повністю мобілізувати резервні сили, адже російська армія все ще відчайдушно намагається завоювати східні та південні регіони нашої держави.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американські та західні офіційні особи.

9 травня в Росії відзначають День перемоги – у РФ це свято знаменує перемогу росіян над нацистами у 1945 році.

Західні офіційні особи давно припускали, що Путін може скористатися символічним значенням та пропагандистською цінністю цього дня, щоб або оголосити про якесь воєнне досягнення в Україні, або офіційно оголосити війну. А може, й те, й інше разом.

– Я думаю, що він (Путін – Ред.) спробує відмовитися від своєї “спеціальної операції”. Путін готував ґрунт для того, щоби потім сказати: Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м’яса, – заявив минулого тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Офіційне оголошення війни 9 травня може підвищити суспільну думку росіян на користь вторгнення. Відповідно до російського законодавства, це дасть змогу Путіну мобілізувати резервні сили та призовників, зокрема. За словами офіційних осіб, Росія відчайдушно потребує саме призовників в умовах масштабних втрат.

Інші сценарії на 9 травня включають повну анексію територій Луганської та Донецької областей, а також серйозний наступ на Одесу або проголошення повного контролю над Маріуполем.

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У США заявляють, що мають розвіддані про те, що Росія спробує анексувати Луганськ та Донецьк десь у середині травня, говорить посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Також можливо, що Росія може оголосити та анексувати “народну республіку” у Херсоні.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що є всі підстави вважати, що Кремль зробить усе можливе, щоб використати 9 травня з метою пропаганди.

За словами Прайса, у Росії подвоїли свою пропаганду для того, щоб відвернути людей від своїх тактичних та стратегічних невдач на війні в Україні.