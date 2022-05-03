Плани Кремля щодо Молдови та захоплення територій, що ведуть до Придністров’я через український кордон, є нереальними.

Про це ввечері 2 травня в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Те, що стосується суходолу до Молдови, про який вони мріють собі “до 9 травня” – я можу сказати, що це нереальна річ… Ми розуміємо, що там (у Придністров’ї – Ред.) відбувається, наші військові готові до будь-якого розвитку подій поблизу кордонів з Молдовою, – запевнив він.

Зазначимо, що британське видання The Times, посилаючись на власні джерела в українській розвідці, 1 травня опублікувало матеріал про ймовірні плани Кремля напасти на Молдову для “захисту Придністров’я”.

Таким чином вище військове командування РФ на чолі з Путіним спробує повторити “донбаський сценарій”. За даними The Times, все розпочнеться після того, як Росія визнає незалежність Придністров’я.