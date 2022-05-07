Розслідування, проведене фінансовою поліцією Італії, виявило сильні економічні та ділові зв’язки бенефіціарного власника яхти Шахерезада з помітними представниками російського уряду та з іншими суб’єктами, внесеними до списку санкцій.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки та фінансів Італії.

Судно, що плаває під прапором Кайманових островів і пришвартоване до Маріна-ді-Каррара, вже давно під пильною увагою влади.

На підставі цих відомостей Комітет фінансової безпеки (FSC) запропонував Раді Євросоюзу внести фактичного власника яхти до вищезгаданого списку.

Раніше американське видання The New York Times писало, що у невеликому італійському містечку на тосканському узбережжі пришвартована одна з найбільших та найдорожчих суперяхт у світі – Шахерезада.

Вартість яхти складає близько 700 млн доларів. Вона має дві вертолітні палуби та усіяна куполами-супутниками. На яхті є басейн, танцмайданчик, обладнаний тренажерний зал та позолочені світильники у ванних кімнатах.

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Видання зазначає, що власника 140-метрової яхти Шахерезада досі публічно не ідентифіковано. Це породило припущення, що це може бути близькосхідний мільярдер, росіянин із надзв’язками або навіть Володимир Путін.

Капітан судна Гай Беннетт-Пірс, громадянин Великої Британії, заперечував, що Путін володів яхтою або будь-коли перебував на ній. Також він зазначив, що власник судна не значиться у жодних санкційних списках. Водночас він не виключив, що це міг бути росіянин.

Капітан Беннетт-Пірс сказав, що італійські слідчі піднялися на борт у п’ятницю та вивчили деякі сертифікаційні документи судна. Він також заявив, що він не мав іншого вибору, окрім як передати документи, які розкривають особу власника, італійській владі.

Раніше французька влада заарештувала яхту Amore Vero неподалік Марселя, коли вона готувалася до відплиття, заявивши, що судно належить Ігорю Сечину, голові російської Роснафти.

В Італії поліція Сан-Ремо конфіскувала яхту Лєна, що належить Геннадію Тимченку, другові Путіна, який контролює компанію з експорту нафти. У сусідньому муніципалітеті Імперія поліція також конфіскувала яхту Lady M, що належить Олексію Мордашову, найбагатшій людині Росії.

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Джерело: Міністерство економіки та фінансів Італії