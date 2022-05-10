У Пентагоні вважають, що санкції дуже вплинули на російську оборонну промисловість.

Про це сьогодні на брифінгу розповів представник Міноборони США.

За його словами, Росія вже розтратила багато своєї високоточної зброї. Крім того, РФ продовжує обстрілювати Маріуполь безліччю некерованих бомб.

– Вони мають проблеми із запасами високоточних боєприпасів, і мають проблеми із заміною високоточної зброї. Ми дійсно вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про компоненти, електронні компоненти, вплинули на російську оборонно-промислову базу, – зазначив представник Пентагону.

Санкції дуже вплинули на здатність російської армії поповнювати запаси.

9 травня президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України. Документ передбачає безпрецедентну для XXI століття допомогу для нашої держави у війні з Росією.

Відтепер США постачатимуть Україні військову техніку та озброєння, гуманітарну та іншу допомогу. Наразі за усі американські поставки Україна не повинна платити заздалегідь.

Зараз дивляться

Джерело: Пентагон

Фото: Генштаб ЗСУ