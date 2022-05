За останні тижні Росія звільнила кілька високопосадовців за провал військового наступу в Україні.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Так, генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від посади за нездатність захопити Харків.

Віцеадмірала Ігоря Осипова, який командував Чорноморським флотом Росії, також усунули з посади після затоплення крейсера Москва у квітні.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, можливо, залишається на своїй посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Володимира Путіна.

У британській розвідці зазначають, що у російській військовій системі та системі безпеки давно поширена культура приховування та пошуку цапів-відбувайлів.

