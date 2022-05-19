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У РФ звільнили низку високопоставлених командирів через поразки в Україні – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У РФ звільнили низку високопоставлених командирів через поразки в Україні – британська розвідка
Фото: Depositphotos

За останні тижні Росія звільнила кілька високопосадовців за провал військового наступу в Україні.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Так, генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від посади за нездатність захопити Харків.

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Віцеадмірала Ігоря Осипова, який командував Чорноморським флотом Росії, також усунули з посади після затоплення крейсера Москва у квітні.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, можливо, залишається на своїй посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Володимира Путіна.

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У британській розвідці зазначають, що у російській військовій системі та системі безпеки давно поширена культура приховування та пошуку цапів-відбувайлів.

Усунення вищого командування створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління, оскільки офіцери все частіше прагнуть перенести ухвалення ключових рішень на начальство.

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