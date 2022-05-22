Травень, 21 в 21:36

В ніч на 21 травня Збройні сили України знищили племінника заступника міністра оборони Росії. Де саме загинув Адам Хамхоєв, не повідомляється.

“Сумною” звісткою поділилися у прес-службі офіцерського корпусу російської Інгушетії.

Вони повідомили, що загинув офіцер, командир десантно-штурмової роти – капітан Хамхоєв Адам Єраховіч.

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За даними ЗМІ, Адам Хамхоєв доводиться племінником заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова. Раніше він обіймав посаду глави республіки Інгушетія.