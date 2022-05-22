ЗСУ знищили племінника заступника міністра оборони Росії Адама Хамхоєва
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В ніч на 21 травня Збройні сили України знищили племінника заступника міністра оборони Росії. Де саме загинув Адам Хамхоєв, не повідомляється.
“Сумною” звісткою поділилися у прес-службі офіцерського корпусу російської Інгушетії.
Вони повідомили, що загинув офіцер, командир десантно-штурмової роти – капітан Хамхоєв Адам Єраховіч.
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За даними ЗМІ, Адам Хамхоєв доводиться племінником заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова. Раніше він обіймав посаду глави республіки Інгушетія.