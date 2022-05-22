Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

ЗСУ знищили племінника заступника міністра оборони Росії Адама Хамхоєва

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Потребує перевірки
ЗСУ знищили племінника заступника міністра оборони Росії Адама Хамхоєва

В ніч на 21 травня Збройні сили України знищили племінника заступника міністра оборони Росії. Де саме загинув Адам Хамхоєв, не повідомляється.

“Сумною” звісткою поділилися у прес-службі офіцерського корпусу російської Інгушетії.

Вони повідомили, що загинув офіцер, командир десантно-штурмової роти – капітан Хамхоєв Адам Єраховіч.

Зараз дивляться

За даними ЗМІ, Адам Хамхоєв доводиться племінником заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова. Раніше він обіймав посаду глави республіки Інгушетія.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка