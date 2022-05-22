РФ вивела в море дві третини підводних човнів з крилатими ракетами – ЗМІ
У Південній бухті Севастополя біля причалів стоять два підводні човни проєкту Варшавянка, що становить третину підводних човнів Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляє видання Крим. Реалії.
Загалом у складі Чорноморського флоту РФ є шість підводних човнів проєкту Варшавянка: Б-261 Новоросійськ, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старий Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Великий Новгород та Б-271 Колпіно.
Тож наразі Росія вивела в море чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини підводних човнів Чорноморського флоту Росії.
За інформацією видання, біля причалу також стоїть український підводний човен Запоріжжя. У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли його штурмом.
Підводні човни проєкту 636 Варшавянка – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Їхня автономність становить 45 діб, екіпаж – 52 особи, зокрема 12 офіцерів.
Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу Варшавянка несуть крилаті ракети типу Калібр, що застосовуються у різних модифікаціях по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
Раніше видання Крим. Реалії повідомляло, що Росія вивела в море з окупованого Криму майже всі кораблі з ракетами.
За інформацією ЗМІ, наразі в морі можуть перебувати всі три російські фрегати, малі ракетні кораблі, один великий десантний корабель і два ракетні судна.