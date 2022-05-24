Травень, 24 в 17:15

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи доживе до 2023 року, а його наступником може стати нинішній секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Rundschau колишній глава секретної розвідувальної служби Великої Британії Мі-6 Річард Дірлав.

На його думку, Путін може піти з посади до кінця року не через війну з Україною. Причина – у його стані здоров’я.

– Я не думаю, що він буде живим у 2023 році, – сказав колишній агент британських спецслужб.

Водночас Дірлав вважає, що Путіна, найімовірніше, відправлять до санаторію, з якого він уже не вийде як лідер Росії.

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– Якщо моя теза підтвердиться, і Путін сховається в санаторії, він (Патрушев. – Ред.) стане ймовірною заміною. І, звичайно, у цьому сценарії заміна, швидше за все, буде постійною, оскільки наступництва у російському керівництві немає, – зазначив він.

Дірлав переконаний, що Росія може “розколотися” протягом найближчих 12-18 місяців через введені санкції.

В українській розвідці теж підтверджують, що у Володимира Путіна кілька тяжких захворювань, одне з яких рак.

Водночас із цими діагнозами кремлівський диктатор може прожити ще кілька років, прогнозує керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Джерело: Frankfurter Rundschau