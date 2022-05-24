Травень, 24 в 13:26

Голова країни-агресора Росії Володимир Путін має кілька важких захворювань, одне з яких рак.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, чи справді в господаря Кремля діагностовано онкологічне захворювання.

– Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію. В нього кілька важких хвороб, одна з яких рак, – зазначив Буданов.

Водночас, за словами голови розвідки, господар Кремля може прожити ще кілька років, попри важкі захворювання.

Зараз дивляться

– Сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда, – повідомив Буданов.

Під час інтерв’ю голова розвідки погодився, що на тлі низки поразок російських військ в Україні Путін розгублений. За даними Буданова, російський диктатор значно скоротив коло людей, які мають до нього безпосередній доступ.

– Говоритиму без прізвищ: він значно скоротив доступ людей до себе. До нього зараз заходить досить незначна кількість людей. Всіх інших він тримає дистанційно, – наголосив Буданов.

Він додав, що Путін отримує досить обмежену інформацію щодо війни в Україні: всю правду йому бояться доносити.

Буданов також розповів, що, попри серйозні захворювання, Путін остерігається серйозно готувати собі наступника, побоюючись перевороту.

– У різні періоди він замислювався над цим і в принципі вибирав, як-то кажуть, фаворита. Таких людей вже було кілька. Дивлячись на певні маніакальні синдроми у нього, імовірніше за все, він боїться серйозно готувати наступника, розуміючи, що під час підготовки цей наступник може захотіти сісти в крісло трохи раніше, ніж захоче сам Путін. Тому він тримає всіх на певній дистанції. І вірить в те, що буде правити вічно. Але так не буде, – заявив Буданов, додавши, що господар Кремля закінчить так само, як і всі інші диктатори.

Чутки про серйозні проблеми зі здоров’ям у Володимира Путіна раніше з’являлися в світових ЗМІ. Наприклад, журналісти New Lines Magazine отримали аудіозапис, на якому один із російських олігархів розповідав, чим хворіє Путін. Згідно з аудіозаписом, господар Кремля “важко хворий на рак крові”.