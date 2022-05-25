Росія повертає своїх солдатів додому лише з пораненнями або у труні – СБУ

Травень, 25 в 13:18

Керівництво країни-агресора повертає російських солдатів додому лише з пораненнями або у труні. Щоб не брати участі у злочинній війні проти України, їм залишається лише потрапити до полону. З цієї причини російські військові зараз здаються охочіше, ніж після перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у зізнаннях декількох російських солдатів, які вдалося отримати Службі безпеки України. СБУ оприлюднила запис, в якому загарбники розповіли всі подробиці.

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– Хотіли піти з частини своїм ходом. Розірвати договір, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо лише “двохсотими” або “трьохсотими”. Якщо ми спробуємо втекти, то все буде заміновано. І по нас стрілятимуть наші ж пости, – розповіли російські солдати СБУ.

За даними Служби безпеки України, саме ці російські загарбники потрапили в полон після контрнаступу наших Збройних сил у Харківській області, коли українські бійці взяли їх у кільце. Зараз із ними працюють слідчі СБУ, а самі загарбники раді, що їм вдалося зберегти своє життя, наголосили у спецслужбі.

У СБУ нагадали спеціальний номер телефону 2402 для тих російських солдатів, які також хочуть залишитися живими. Спецлінія створена спеціально для таких випадків, тому доступна для українських і російських операторів, зазначили у СБУ.