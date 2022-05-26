Елітні ПДВ Росії зазнали повного провалу в Україні – британська розвідка

Травень, 26 в 11:02

Неправильне використання Повітряно-десантних військ Росії в Україні показує, як значні інвестиції президента країни-агресора Володимира Путіна у Збройні сили РФ протягом останніх 15 років призвели лише до незбалансованості загальних сил.

За даними британської розвідки, повітряно-десантні сили Росії були активно задіяні у декількох помітних тактичних невдачах на початку російського повномасштабного вторгнення на території України.

Йдеться про наступ на Київ через Гостомель у березні, а також невдалу переправу в Білогорівці та зупинення просування під Ізюмом, що обернулося значними втратами для російської армії.

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Російська доктрина залучає Повітряно-десантні сили до найскладніших операцій. Загалом 45 тис. військових – це професійні солдати-контрактники. Члени ПДВ Росії мають елітний статус та отримують додаткову оплату.

Російські ПДВ використовують під час місій із залученням важкої бронетехніки. Вони зазнали важких втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну. Неоднозначні показники, ймовірно, відображають стратегічне неправильне керування цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в небі.

Нездатність передбачити спротив українців та подальше самовдоволення російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії, вважають у британській розвідці.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії