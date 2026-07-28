Президент ФІФА Джанні Інфантіно порадив критикам “займатися медитацією, молитися або дивитися футбольний матч” замість того, щоб “поширювати ненависть і неправдиві чутки” про його керівництво, керівний орган футболу та чемпіонат світу.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Інфантіно відповів критикам

У дописі з 15 слайдами на своїй особистій сторінці в Instagram Інфантіно звернувся до “тих, хто ховається за своїми ручками та паперами, за своїми екранами”.

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За словами Міжнародної федерації футболу, ці люди “зайняті посіванням насіння ненависті” в час, коли ФІФА проводить “найвеличнішу подію на землі”.

Він зазначив, що чемпіонат світу “прославляє людство у найкращому його прояві”, додавши, що турнір 2026 року забезпечує “100% безпеку та захист, лише радість і щастя”.

Інфантіно назвав успіхом участь Ірану, який виступив на ЧС-2026 попри триваючий конфлікт із одним із співгосподарів – Сполученими Штатами.

Під час ЧС-2026 збірна Ірану зіткнулася із затримками з оформленням віз для персоналу команди, а вболівальникам скасували виділені квитки. Проблеми з в’їздом мали й фанати Гаїті, Сенегалу та Кот-д’Івуару. Крім того влада США відмовила у в’їзді сомалійському арбітру Омару Артану.

– Ви згадали про тих кількох людей, яким відмовили у візах, і проігнорували мільйони тих, кому їх видали, з усіх куточків світу. Адже футбол об’єднує світ, і цього літа це було вражаюче продемонстровано, – заявив у відповідь на це Інфантіно.

Підкреслюючи безпеку турніру, Інфантіно заявив, що було “нуль інцидентів, нуль насильства, лише радість, емоції, щастя, єдність і згуртованість”.

Інфантіно також прокоментував критику щодо суддівства на турнірі, зокрема скасовану картку форварда США Фоларіна Балогуна після втручання президента США Дональда Трампа.

УЄФА заявила, що це рішення перетнуло червону лінію, назвавши його безпрецедентним, незрозумілим і невиправданим, а Норвезька федерація футболу розглядає можливість подання офіційної скарги до комітету з етики ФІФА.

Інфантіно, однак, стверджував, що такі рішення не є чимось незвичайним, заявляючи, що подібні рішення є “звичайною практикою і широко прийняті в деяких найбільших лігах світу”. Він заявив, що нібито ті країни, які застосовують такі практики, і висувають критику.

Інфантіно порадив своїм опонентам проявити трохи любові та поваги до турніру, на якому люди об’єдналися як сім’ї, як вболівальники, як єдине ціле.

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