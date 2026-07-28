Центральний захисник збірної України з футболу та французького ПСЖ Ілля Забарний вже влітку може змінити клуб.

Про можливий переїзд українця на Енфілд говорять ще з початку літа. Тепер же з’явилися деякі умови.

Забарний може перейти в Ліверпуль

За інформацією джерел, Ліверпуль продовжує розглядати можливість оренди Іллі Забарного з правом викупу.

Зараз дивляться

Українець нібито готовий до такого переходу.

Кілька тижнів тому спортивний директор мерсисайдців Річард Г’юз прибув до Парижа, щоб обговорити потенційні угоди щодо Забарного та Бредлі Баркола.

Нещодавно журналіст Алекс Крук повідомляв, що Забарного пропонували Ліверпулю та Челсі. В ефірі talkSPORT Крук зазначив, що Забарний раніше грав піл керівництвом Андоні Іраоли в Борнмуті.

Забарний виступав в АПЛ у період 2023-2025 років. У Борнмуті українець зіграв у 86 матчах, у яких забив гол та оформив асист.

Більшу частину своєї кар’єри у складі вишень Забарний провів під керівництвом іспанця Іраоли. Саме він влітку очолив Ліверпуль, замінивши на посаді нідерландця Арне Слота.

Джерело: The Kop Correspondent

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