У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на українську пару у Вроцлаві. Ще одного фігуранта справи правоохоронці продовжують розшукувати.

Про затримання повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський.

Затримання підозрюваних у побитті українців у Вроцлаві: що відомо

Марчин Кервінський повідомив, що поліцейські Вроцлава затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті громадян України.

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За його словами, обидва фігуранти раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців.

Одного із підозрюваних затримали бійці поліцейського контртерористичного підрозділу, коли він намагався залишити Вроцлав.

Третього підозрюваного правоохоронці наразі розшукують.

— Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним, — наголосив Кервінський.

Реакція МЗС України на побиття українців у Вроцлаві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних.

Він подякував польській владі, правоохоронним органам і меру Вроцлава Яцеку Сутрику за оперативну реакцію.

За словами Сибіги, Україна й надалі стежитиме за перебігом розслідування та забезпечуватиме необхідне консульське сприяння постраждалим.

Окремо глава МЗС закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі.

— Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога, — наголосив він.

Нагадаємо, що напередодні у Вроцлаві жорстоко побили українську пару. За словами матері постраждалої, нападники почули, що молоді люди розмовляють українською, а після виходу з магазину накинулися на них.

Дівчина дістала серйозні травми шиї, їй накладали шви, у неї та хлопця також підозрюють струс мозку.

Фото: Марчин Кервінський

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