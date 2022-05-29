Виплати за російськими облігаціями не дійшли до інвесторів, РФ загрожує дефолт – Bloomberg

Травень, 29 в 17:42

До вечора 27 травня виплати за російськими державними облігаціями не прийшли на рахунки іноземних інвесторів. Цей день був терміном здійснення виплат за облігаціями Росія-2026 та Росія-2036 (відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро).

Як повідомляє Bloomberg, якщо протягом 30 днів на рахунках не з’являться гроші, то за закордонними зобов’язаннями РФ оголосять дефолт.

Зазначимо, що національний розрахунковий депозитарій (НРД), куди Мінфін РФ заздалегідь перерахував гроші з виплат на 27 травня, заявив, що кошти на виплати нібито було знято з рахунку.

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Таким чином, Мінфін Росії вважає, що виконав свої зобов’язання, перерахувавши гроші в НРД.

У Bloomberg уточнюють, що саме НРД є зареєстрованим власником облігацій, що “може підтримати аргумент Росії, що вона уникла дефолту, навіть якщо гроші не було відправлено на рахунки окремих інвесторів”.

Нагадаємо, дефолт за зовнішніми зобов’язаннями став загрожувати Росії через рішення США не продовжувати ліцензію, яка дозволяла Москві платити за своїм держборгом у доларах, незважаючи на санкції.

Раніше, 26 травня, міністр фінансів РФ Антон Силуанов сказав, що технічний дефолт, який загрожує РФ, “ніяк не вплине на економіку”, оскільки влада спробує знайти “таку форму”, щоб спробувати розрахуватися за своїми зобов’язаннями.