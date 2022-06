Президент РФ Володимир Путін дав інтерв’ю одному з російських пропагандистів, в якому поділився вигаданими шляхами вивезення українського зерна, щоб запобігти продовольчій кризі.

Хоча, за словами бункерного лідера, Україні і вивозити нічого. Мабуть, Путін думає, що все українське експортне зерно він уже вкрав із Запорізької та Херсонської областей.

До речі, російські пропагандисти, які вважають себе журналістами, поки опублікували лише частину інтерв’ю. Повністю його покажуть лише у неділю.

Путін із своєї реальності каже, що РФ не перешкоджає вивезенню українського зерна.

Ба більше, він пропонує кілька варіантів. Зокрема, він хоче, щоб українське зерно везли через Білорусь. Начебто це рішення залежить від Олександра Лукашенка.

Також він віщає, що можна зерно забрати з одеських портів. Мовляв, Україні треба розмінувати море. У реальності Путіна ми самі собі море замінували і не хочемо зерно експортувати.

Проте найцинічнішою стала пропозиція вивозити українське зерно через порти в Маріуполі та Бердянську, які зараз перебувають під окупацією Росії.

На цю заяву одразу відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба, який зазначив, що Україна готова відновити експорт із Одеси, але Росія не надала жодних гарантій ненападу на місто.

Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 3, 2022