Фінансування війни Путіна: за 100 днів ЄС імпортував з РФ нафти і газу на €57 млрд

Червень, 13 в 20:14

За перші 100 днів повномасштабної війни в Україні доходи Росії від експорту енергоресурсів сягнули €93 млрд.

Значна частина поставок нафти і газу припадала на країни Євросоюзу – 61% від загального обсягу на суму близько €57 млрд, йдеться у звіті фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) під назвою Фінансування війни Путіна: Імпорт викопного палива з Росії у перші 100 днів вторгнення.

Серед найбільших покупців російської нафти та газу – Китай (€12,6 млрд), Німеччина (€12,1 млрд) та Італія (€7,8 млрд).

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Найбільше виручки РФ отримала від продажу сирої нафти – €46 млрд, за постачання природного газу майже вдвічі менше – €24 млрд, €13 млрд – за нафтопродукти, €5,1 млрд – за ЗПГ та €4,8 млрд – за вугілля.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав помилки у вирішенні проблеми енергопостачання з Росії.

За його словами, енергетична незалежність ФРН від РФ має настати “якнайшвидше і настільки безпечно, наскільки це необхідно”.

Він також пообіцяв підтримати німців, які відчули наслідки санкцій проти РФ.

Джерело: CREA