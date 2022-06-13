Червень, 12 в 23:49

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав помилки у вирішенні проблеми енергопостачання з Росії.

Як він заявив під час економічного форуму в Бад-Зорові, Німеччина має стати незалежною від імпорту енергоносіїв із РФ якнайшвидше.

– Ми надто довго і надто однобоко покладалися на постачання енергоресурсів із Росії… Стара формула про те, що Росія є надійним економічним партнером навіть у кризових ситуаціях, більш не застосовується, – сказав канцлер ФРН.

На його думку, енергетична незалежність ФРН від Росії має наступити “якнайшвидше і настільки безпечно, наскільки це необхідно”.

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Німецький канцлер пообіцяв підтримати німців, які відчули наслідки санкцій проти РФ.

– Нафтове ембарго не повинно призводити до величезних регіональних відмінностей у цінах на заправках. Для мене це питання солідарності, – сказав канцлер Шольц.

Раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель під час першого інтерв’ю з моменту відставки заявила, що не звинувачує себе в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Вона також відмовилася вибачатися за те, що у 2008 році відмовила Україні у наданні плану дій щодо членства в НАТО.

Згодом користувачі соціальних мереж обурилися через заяви колишнього німецького канцлера.

Джерело: Welt