У РФ продовжують працювати понад 30 міжнародних авіакомпаній – KSE

Червень, 14 в 18:41

До Росії продовжують здіснювати рейси літаки 31 міжнародної авіакомпанії, попри запроваджені санкції та закрите авіасполучення з багатьма країнами. Це стосується передусім сусідів країни-агресора та дружніх до неї держав, констатують аналітики Київської школи економіки (KSE).

За їхніми даними, у червні на російський ринок планують повернутися ще чотири авіакомпанії, тож до кінця місяця їх буде вже 35.

Зараз до РФ продовжують літати авіакомпанії із сусідніх країн: Белавиа (Білорусь), Armenia (Вірменія), Avia Air Traffic (Киргизстан), Flyone Armenia (Вірменія), Qazaq (Казахстан), Qanot Sharq (Узбекистан), SCAT (Казахстан), Somon Air (Таджикистан) та Uzbekistan Airways (Узбекистан).

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Окрім того, до Росії досі літають:

Air Algerie (Алжир) Air Arabia (ОАЕ) Air Serbia (Сербія) AnadoluJet (Туреччина) Ariana Afghan Airlines (Афганістан) Conviasa (Венесуела) Corendon Airlines (Туреччина) EgyptAir (Єгипет) El Al Israel Airlines (Ізраїль) Emirates Airlines (ОАЕ) Etihad Airways (ОАЕ) FlyDubai (ОАЕ) Gulf Air (Бахрейн) Iraqi Airways (Ірак) Mahan Air (Іран) Mongolian Airlines (Монголія) Pegasus Airlines (Туреччина) Qatar Airways (Катар) Royal Jordanian (Йорданія) Turkish Airlines (Туреччина) Cham Wings (Сирія) Air China (Китай)

У червні планують відновити рейси дві авіакомпанії з Азербайджану – AZAL (національний авіаперевізник) та Buta Airways, а також одна з найбільших африканських авіакомпаній Ethiopian Airlines та йорданський перевізник Fly Jordan Airlines.

А в Туреччині спеціально під росіян створюють авіакомпанію Southwind, яка може розпочати роботу вже влітку.

За даними KSE, російські авіакомпанії шукають варіанти для обходу санкцій. Вони планують переходити на літаки власного виробництва. Наприклад, Аерофлот хоче закупити 300 авіасуден, вироблених у Росії: SSJ100 (Superjet 100), МС-21 та Ту-214.

Йдеться також про переїзд офісів до Туреччини. Це дозволить купувати нові літаки та запчастини для ремонту.