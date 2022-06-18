Червень, 18 в 11:20

Командувача Повітряно-десантних військ РФ Андрія Сердюкова звільнили з посади. У такий спосіб він поплатився за масові втрати в лавах російських десантників.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW), посилаючись на власні джерела.

– На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів Повітряно-десантних військ, особливо під час операцій у перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом, – пояснюють в ISW.

Андрій Сердюков, який, ймовірно, керував операцією із захоплення Криму у 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. В січні цього року керував контингентом ОДКБ, який був введений у Казахстан для придушення протестів.

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На заміну Сердюкову нібито призначили нинішнього начальника штабу Центрального військового округу генерала-полковника Михайла Теплінського – уродженця Донецької області.

Водночас в Інституті дослідження війни вважають, що подальше звільнення та можливі внутрішні чистки вищих російських офіцерів, ймовірно, ще більше погіршать погані можливості російського командування, а також керування та довіру до російських офіцерів.

Фото: Міноборони РФ