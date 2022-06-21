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Факти / Світ / Росія

У Росгвардії кадрові ротації через значні втрати в Україні – розвідка

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Росгвардії кадрові ротації через значні втрати в Україні – розвідка
Фото: Depositphotos

На тлі значних втрат у війні проти України з посади начальника штабу – першого заступника командувача Північнокавказького округу військ Росгвардії усунули генерал-лейтенанта Сергія Власенка.

Про кадрові зміни у вищому керівництві армії країни-агресора повідомляє Головне управління розвідки Міноборни України.

За даними розвідки, Кремль замінив Власенка генерал-лейтенантом Анатолієм Маліковим.

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Останній до цього був начальником головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії.

– Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки, – наголошують в ГУР.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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