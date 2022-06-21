Червень, 21 в 14:34

Російський пілот, який є найманцем ПВК Вагнер, лише три дні встиг повоювати в небі над Україною, поки наші військові його не збили і не взяли у полон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Звати окупанта Федорчуков Андрій Вікторович. Перший бойовий виліт він здійснив 14 червня, а вже 17-го потрапив у полоні. Загалом пілот робив по одному-два бойових вильотів в день.

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За його словами, він начебто завдавав ударів по опорних пунктах та скупченням живої сили противника.

Окупант також розповів, що крім нього на російських літають і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ. Такі найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та результативність вильотів.

Його основним завданням було “надання допомоги “республікам Донбасу”.

Окупант розповів, що начебто не отримував повної інформації про те, що саме російська армія робить в Україні.

– Подивився відео та фотографії, які військові ЗСУ знімають під час бойових дій, і зрозумів, що справді гине дуже багато мирного населення, – розповів найманець.

Напередодні повідомлялося, що бійці 72-ї механізованої бригади 18 червня зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла збили під Світлодарськом штурмовик Су-25 ЗС РФ та узяли в полон пілота.