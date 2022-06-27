Червень, 27 в 15:36

На майбутньому саміті НАТО, який пройде у Мадриді, країни-члени Альянсу затвердять стратегічну концепцію, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

Про це на пресконференції заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, нова концепція також стосуватиметься Китаю та загроз, які становить Пекін.

– Наша нова концепція поведе нас в нову еру стратегічних змагань. Я очікую, що союзники чітко визначать Росія як найбільшу і пряму загрозу нашій безпеці. Вперше вона також стосуватиметься Китаю і загроз, які Пекін становить для безпеки, інтересів та цінностей, – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що Росія уникає діалогу, тому зараз питання партнерства з нею є не актуальним.

Зараз дивляться

– Зараз це не актуально, зараз це не працює через поведінку Росії. Ми шкодуємо про це, але ми також повинні реагувати на цю реальність, – сказав Столтенберг, додавши, що існують певні лінії комунікації для уникнення інцидентів.

Столтенберг нагадав, що у 2010 році на засіданні вони затвердили чинну концепцію, згідно з якою Росія була визнана стратегічним партнером НАТО. Проте, за словами генсека, у Мадриді такого не буде.

Нагадаємо, що на саміті НАТО, який пройде 28-30 червня, країни-члени Альянсу розглянуть сучасні виклики для європейської та євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Північноатлантичного альянсу та ухвалять нову стратегічну концепцію.

Джерело: Європейська правда