РФ сама тероризує своїх громадян, доводячи до паніки – Жданов про обстріл Бєлгорода

Липень, 03 в 19:50

Коли в ніч на 3 липня у російському Бєлгороді пролунали вибухи, працював комплекс Панцир-С1.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про цю установку та відповів на запитання, що збивали російські ППО.

– Судячи з фотографій, які вони опублікували, працював комплекс Панцир-С1. Перший ступінь ракети зачепився за будинок. Судячи з фото, вони збивали безпілотник Рейс, – розповів Жданов.

Довідка. Ту-143 Рейс – радянський безпілотний розвідувальний літальний апарат (БПЛА).

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– Він нібито завдавав ракетно-бомбових ударів. За заявою, майже півміста знесли цим безпілотником: 11 багатоповерхівок постраждало, 39 приватних будинків, четверо загиблих та поранені. Але вони забули, що безпілотник Ту-143 розвідувальний і не може нести ракетних боєприпасів. Те, що вони його збили в небі, це може бути не фейк, також, можливо, було завдано ними ж ударів. Але уявіть, що безпілотник із території України, подолавши всі ППО, долетів до Бєлгорода. І лише місцева військова система ППО чомусь стоїть розгорнута у мирному місті і успішно збиває цей безпілотник, — сказав експерт.

Жданов вважає, що влада Росії підтягує подію в Білгороді до того, щоб оголосити загальну мобілізацію.