Обстріли Хмельниччини, Слов’янська та Харкова: що відбувається на 133-й день війни (онлайн)
Президент України Володимир Зеленський вимагає від Міноборони й Генштабу роз’яснити рішення затвердити порядок отримання дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.
Російські окупанти обстріляли центральний ринок Слов’янська на Донеччині. Щонайменше двоє загиблих, ще семеро — поранені.
Окупанти також ракетами обстріляли Хмельницьку область. В результаті вибухів, одна людина поранена.
Велика Британія надала Україні новий пакет допомоги – ще 100 млн фунтів. Прем’єр-міністр Борис Джонсон анонсував передачу 10 самохідних артилерійських систем.
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