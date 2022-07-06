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Увечері 5 липня російські військові обстріляли селище Печеніги у Чугуївському районі Харківської області. Внаслідок цього поранення отримав однорічний хлопчик та 64-річний чоловік. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.