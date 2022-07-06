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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |
Обстріли Хмельниччини, Слов’янська та Харкова: що відбувається на 133-й день війни (онлайн)

Обстріли Хмельниччини, Слов’янська та Харкова: що відбувається на 133-й день війни (онлайн)

Президент України Володимир Зеленський вимагає від Міноборони й Генштабу роз’яснити рішення затвердити порядок отримання дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

Російські окупанти обстріляли центральний ринок Слов’янська на Донеччині. Щонайменше двоє загиблих, ще семеро — поранені.

Окупанти також ракетами обстріляли Хмельницьку область. В результаті вибухів, одна людина поранена.

Велика Британія надала Україні новий пакет допомоги – ще 100 млн фунтів. Прем’єр-міністр Борис Джонсон анонсував передачу 10 самохідних артилерійських систем.

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00:17 - 06 липня

Увечері 5 липня російські військові обстріляли селище Печеніги у Чугуївському районі Харківської області. Внаслідок цього поранення отримав однорічний хлопчик та 64-річний чоловік. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

– За даними слідства, 5 липня близько 18 години російські військові обстріляли смт Печеніги Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранено двох мирних мешканців, серед яких хлопчик віком 1 рік 11 місяців та 64-річний чоловік. Також пошкоджено житлові будинки, – зазначили у прокуратурі.

 

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00:01 - 06 липня

Протиповітряна оборона Повітряних сил 5 липня знищила дев’ять крилатих ракет, а ударна авіація — два склади боєприпасів, два взводні опорні пункти та 12 одиниць техніки окупантів.

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23:59 - 05 липня

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив зведення станом на 22.00.

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