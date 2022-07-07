Мобілізація економіки РФ: у британській розвідці пояснили справжні наміри Кремля

Липень, 07 в 14:54

Зміни до федеральних законів допоможуть РФ уникнути визнання участі у війні проти України чи неспроможності подолати українську армію, яку Росія переважала на початку вторгнення і за чисельністю, і за озброєнням.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували ухвалення 5 липня Держдумою РФ закону про “спеціальні економічні заходи” в першому читанні.

Якщо зміни будуть запроваджені, російська влада матиме спеціальні повноваження для регулювання трудових відносин, відновлення роботи мобілізаційних засобів та вивільнення активів із державних резервів.

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– Імовірно, зміни в законодавстві є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки “спеціальної військової операції” без офіційного оголошення загальної мобілізації, оскільки ця тема нині залишається в країні політично чутливою, – припускають в оборонному відомстві.

У Міноборони Великої Британії також відзначили зовсім незначне просування військових РФ 6 липня, попри те, що цього дня вздовж лінії на Донбасі тривали потужні обстріли.

Британська розвідка припускає, що це може бути пов’язано із відновленням підрозділів, що минулого тижня брали участь у захопленнях територій на східному фронті.

Нагадаємо, 30 червня Кремль вніс на розгляд Держдуми РФ поправку до федеральних законів щодо забезпечення російських Збройних сил.

Законодавчими змінами РФ прагне запровадити “особливі заходи в сфері економіки”.

Завдяки цьому російська влада зможе зобов’язати підприємства, незалежно від форм власності, забезпечувати потреби російських “спеціальних воєнних та антитерористичних операцій”.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що створенням умов для мобілізації російської економіки на підтримку армії РФ готується до затяжної війни проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

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Джерело: Ministry of Defence