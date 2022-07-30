Липень, 30 в 18:59

Росія набирає добровольців без бойового досвіду для участі у війні на території України.

За оцінками аналітиків, можуть мобілізувати понад 30 тис. добровольців з усіх куточків Російської Федерації.

Під час нової хвилі призову не звертатимуть увагу на бойовий досвід майбутніх солдатів, натомість апелюючи до патріотизму.

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Заклики вступати у добровольчі батальйони здебільшого орієнтовані на бідніші та ізольованіші регіони, де можна спокушати людей “швидкими грошима”.

– Деякі батальйони будуть брати участь виключно в бойовій підтримці та операціях бойового забезпечення, в той час як інші будуть посилювати вже існуючі військові частини або формувати бойові батальйони, – цитує CNN слова Катерини Степаненко, дослідника Росії в Інституті вивчення війни у Вашингтоні.

За її словами, на навчання добровольців російське керівництво планує виділити місяць, але це навряд чи перетворить їх на ефективних солдатів без військового досвіду.

Раніше стало відомо, що у Росії мобілізують лікарів, оскільки шпиталі не справляються з кількістю поранених.

За даними розвідки, медиків планують відправляти на тимчасово окуповані території України, зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Основна увага приділяється хірургічному персоналу.

Фото: ГУР Міноборони