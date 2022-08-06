Серпень, 06 в 15:48

Колишня дружина, син та донька ідентифікованого російського командира, який керує підрозділом армії РФ у тимчасово окупованому Енергодарі, досі живуть в Україні.

Про це заявив речник очільника Одеської ОВА Сергій Братчук. Російський полковник Клименко Вадим Володимирович дає завдання для одного з підрозділів окупаційних військ.

Він народився 30 вересня 1970 року у смт Просяна (Дніпропетровська область). До лав російської армії Клименко потрапив не у 2014 році, а набагато раніше.

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Зокрема, у 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Командир має звання “героя Росії”, повідомив Братчук.