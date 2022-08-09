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Факти / Світ / Росія

РФ втратила в Україні близько 70-80 тис. військових вбитими та пораненими – Пентагон

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

Армія Російської Федерації втратила від 70 до 80 тис. осіб з особового складу. Ця кількість включає як вбитих, так і поранених російських військових.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Колін Кал. За його словами, це втрати орієнтовно за шість місяців повномасштабної війни в Україні.

– Можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тис. осіб менше, ніж за шість місяців. Кількість вбитих та поранених у бою може бути трохи нижчою або вищою, однак орієнтовно йдеться про таку цифру, – сказав представник Міністерства оборони США.

За його словами, кількість втрат є значною, враховуючи, що російська армія не змогла досягти жодної з цілей Володимира Путіна після вторгнення в Україну після 24 лютого.

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– Український моральний дух і воля до боротьби беззаперечні. Я думаю, це набагато вище, ніж бажання до боротьби з боку Росії. Це дає українцям значну перевагу, – вважає він.

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Джерело: CNN
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