Візит Шойгу на Уралвагонзавод: експерти пояснили, до чого готується Кремль

Серпень, 13 в 9:18

Кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу.

Таке припущення озвучили в своєму зведенні аналітики Інституту вивчення війни.

Такого висновку експерти дійшли, зважаючи на повідомлення про те, що 12 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу міг відвідати Уралвагонзавод, що є найбільшим виробником танків у Росії.

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Зокрема, на підприємстві виготовляють основні бойові танки РФ Т-72.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло про фінансові проблеми Уралвагонзаводу, причиною яких стали санкції країн Заходу та невиконання державних контрактних зобов’язань.

На проблемах РФ із виконанням деяких експортних замовлень на бойові броньовані машини акцентували увагу і в розвідці Міноборони Великої Британії 11 серпня.

Доказом цього в оборонному відомстві назвали те, що в Білорусі нещодавно повідомили про модернізацію танку T-72Б.

А це може свідчити про те, що Білорусь знайшла альтернативу програмі модифікації основного бойового танку, відповідно до якої була укладена угода з Уралвагонзаводом.

– Якщо інформація виявиться правдою, то візит Шойгу на Уралвагонзавод може свідчити про те, що Кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу, – підсумували в Інституті вивчення війни.

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