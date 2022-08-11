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Факти / Світ / Росія

Британська розвідка повідомляє про проблеми з експортом ББМ у Росії

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини.

Таке припущення висловили в розвідці Міноборони Великої Британії 11 серпня.

Причина, зазначають в оборонному відомстві, криється в тому, що після вторгнення до України у РФ – винятковий попит на машини для власних потреб.

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Впливає на експортні можливості Росії й посилення впливу західних санкцій.

– Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів.

Однак її військово-промисловий потенціал зараз перебуває під значним тиском, а довіра до багатьох систем озброєнь підірвана поганими результатами російських військ у війні проти України, – зазначили в британській розвідці.

Доказом того, що РФ має проблеми з експортом бойових броньованих машин, на переконання Міноборони Великої Британії, є те, що в Білорусі нещодавно повідомили про модернізацію танку T-72Б.

– Імовірно, Білорусь знайшла альтернативу програмі модифікації основного бойового танку, відповідно до якої була укладена угода з російською державною компанією Уралвагонзавод.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

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