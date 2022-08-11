Британська розвідка повідомляє про проблеми з експортом ББМ у Росії
Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини.
Таке припущення висловили в розвідці Міноборони Великої Британії 11 серпня.
Причина, зазначають в оборонному відомстві, криється в тому, що після вторгнення до України у РФ – винятковий попит на машини для власних потреб.
Впливає на експортні можливості Росії й посилення впливу західних санкцій.
– Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів.
Однак її військово-промисловий потенціал зараз перебуває під значним тиском, а довіра до багатьох систем озброєнь підірвана поганими результатами російських військ у війні проти України, – зазначили в британській розвідці.
Доказом того, що РФ має проблеми з експортом бойових броньованих машин, на переконання Міноборони Великої Британії, є те, що в Білорусі нещодавно повідомили про модернізацію танку T-72Б.
– Імовірно, Білорусь знайшла альтернативу програмі модифікації основного бойового танку, відповідно до якої була укладена угода з російською державною компанією Уралвагонзавод.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.
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Джерело: Ministry of Defence