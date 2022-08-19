Серпень, 19 в 12:25

Підрозділ ФСБ РФ безпосередньо причетний до невдалого воєнного плану Кремля. Співробітники спецслужби запевняли чиновників у Москві, що український уряд після вторгнення армії РФ швидко впаде, і на його місце треба поставити своїх маріонеток.

Про це пише американське видання The Washington Post, із посиланням на своє багатомісячне дослідження конфіденційних матеріалів, аудіоперехоплень та інтерв’ю з українськими, американськими та європейськими чиновниками.

1. У ФСБ не очікували, що Україна чинитиме опір

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Підрозділ ФСБ, відомий усередині Департаменту оперативної інформації, протягом багатьох років впроваджувався в політичні кола України, підкуповував проросійських політиків і намагався не допустити вихід країни з-під впливу Москви.

Як зазначають західні розвідувальні служби, ФСБ або не розуміла, наскільки люто чинитиме опір Україна, або розуміла, але не могла передати таку незручну інформацію президенту Путіну.

Співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу у Києві, що останні дні перед війною думали про облаштування житла у столиці.

2. ФСБ була впевнена, що захопить владу у Києві

У повідомленнях, перехоплених СБУ та розвідкою, йдеться, що співробітники ФСБ цікавилися квартирами та іншими приміщеннями, які вони можуть використовувати як конспіративні квартири або бази для операцій.

За кілька днів до того, як російські війська перейшли кордон України, інформаторам ФСБ наказали залишити столицю, але залишити ключі від своїх будинків для російських оперативників.

3. Перед вторгненням український підрозділ ФСБ значно розширився

Чисельність відділу ФСБ збільшилася приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення в Україну. Команди ФСБ були закріплені за регіонами України та мережами “сплячих агентів” усередині країни.

4. ФСБ побудувала дві моделі проросійського уряду у Києві

Серед основних союзників ФСБ були колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії у 2014 році, та Віктор Медведчук, олігарх, який став керівником головної проросійської партії України.

Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, можливо, спробувати повернути собі владу у Києві. Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях Півдня України.

5. Попри неодноразові невдачі, керівники ФСБ залишаються на своїх посадах

Офіційні особи США та інших країн вважають, що Путін так і не навів лад у керівництві ФСБ. Також, попри масштабні невдачі в Україні, не було і відповідальності високопосадовців.

Директор ФСБ Олександр Бортніков та керівник українського департаменту Сергій Бесєда залишаються на своїх посадах, куруючи аспекти воєнних дій.

Раніше видання The Washington Post написало, що Володимир Путін планував швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а російські війська мали намір дійти до західних областей, які диктатор вважає “неонацистськими та заселеними русофобами”.