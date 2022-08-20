Був впевнений у “швидкій перемозі”: чиновник РФ вибрав собі квартиру у Києві ще до 24 лютого

Серпень, 20 в 16:32

Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну російський високопосадовець був настільки впевнений у швидкій перемозі Москви, що навіть вибрав собі квартиру у Києві, де збирався жити. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Переписка між Ігорем Коваленком, якого Україна ідентифікувала як старшого офіцера ФСБ Росії, та його підлеглим 18 лютого за шість днів до вторгнення, наштовхує на те, що Коваленко вибрав квартиру в столиці України.

У матеріалі The WP посилається на російські повідомлення, що були перехоплені службами безпеки України та інших країн.

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Росія очікувала швидкої перемоги, яка передбачала взяття Києва та встановлення нового уряду, але зустріла стійкий опір України. У квітні Росія відступила від Києва і з того часу зосередилася на сході та півдні України.

У звіті The WP говориться, що квартира розташована “в зеленому районі Києва Оболоні, з видом на Дніпро”. У перехопленому спілкуванні Коваленко попросив адресу та контактну інформацію інформатора ФСБ, який проживав у квартирі, і підлеглий повідомив йому деталі.

У звіті йдеться, що Коваленко роками співпрацював з українськими колаборантами, який Москва таємно платила. Українська влада підтвердила The WP, що інформатора затримали та допитали. Там додали, що він зізнався, що за кілька днів до вторгнення ФСБ сказала йому, що йому потрібно залишити свою квартиру та Київ, щоб уберегтися — зібрати речі та залишити ключі.

Офіційні особи розповіли The Washington Post, що СБУ стежила за квартирою, але Коваленко не з’явився, як і інші співробітники ФСБ.

У звіті йдеться, що Коваленко повернувся до Росії в якийсь момент після вторгнення, а наприкінці травня заявив, що повертається в Україну. Українські спецслужби кажуть, що більше не впевнені, де саме він перебуває.

Українські та західні чиновники повідомили The Post, що російські чиновники, очікуючи легкої перемоги, підбирали житло для персоналу, який вони планували ввести в Україну.