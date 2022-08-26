З РФ остаточно йде Dell, всіх співробітників корпорації звільняють
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Корпорація Dell, яка є американським виробником електроніки та найбільшим постачальником серверів у Росії, вирішила остаточно залишити російський ринок.
Про це з посиланням на джерела в компаніях-партнерах корпорації та ринку дистрибуції пише CNews.
Співрозмовники уточнили, що у російському офісі виробника працювало близько 50 співробітників, яких скоротять, виплативши при цьому до восьми окладів.
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Будуть звільнені всі з відділу продажу, відділ маркетингу та технічні фахівці.
Джерело компанії, що співпрацює з Dell, заявило, що корпорація перестане працювати в РФ вже з 30 серпня.
Джерело: CNews