З РФ остаточно йде Dell, всіх співробітників корпорації звільняють

Серпень, 26 в 18:29

Корпорація Dell, яка є американським виробником електроніки та найбільшим постачальником серверів у Росії, вирішила остаточно залишити російський ринок.

Про це з посиланням на джерела в компаніях-партнерах корпорації та ринку дистрибуції пише CNews.

Співрозмовники уточнили, що у російському офісі виробника працювало близько 50 співробітників, яких скоротять, виплативши при цьому до восьми окладів.

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Будуть звільнені всі з відділу продажу, відділ маркетингу та технічні фахівці.

Джерело компанії, що співпрацює з Dell, заявило, що корпорація перестане працювати в РФ вже з 30 серпня.

Джерело: CNews