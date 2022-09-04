Схоже на еквівалент ігрової консолі: експерти здивовані компонентами російського озброєння

Вересень, 04 в 19:34

Високоточне озброєння, яке світові експерти вважають одним з найкращих в арсеналі російської армії, а країна-терорист використовує для ударів на всій території України, має низькотехнологічні деталі.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times з посиланням на звіт дослідницької організації Conflict Armament Research. Влітку вона вивчала військову техніку російської армії на запрошення України.

Фахівцям стало відомо, що росіяни часто використовують західні інновації, попри запроваджені санкції проти країни-агресора. Росія починає повторно використовувати одні й ті ж електронні компоненти у різних видах озброєння, наприклад, крилатих ракетах і ударних вертольотах.

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Аналітик групи Дем’єн Сплітерс розповів, що організація вивчила уламки трьох типів російських крилатих ракет, серед яких Х-101 та Торнадо-С. Вони мали однакові деталі з маркуванням SN-99. За його словами, це приймачі супутникової навігації – найважливіших деталей ракет.

У групі вважають, що найімовірніше Російська Федерація не турбується про те, що технологію можуть відтворити. Працівник NASA Арсеніо Менендес зазначив, що досліджене озброєння схоже на еквівалент ігрової консолі Xbox 360, яку можуть розібрати та створити власну копію.

У The New York Times зазначили, що навігаційна система російських військ нагадує архітектуру з відкритим вихідним кодом приймачів GPS. На думку фахівців, плутанина в деталях вказує на те, чому крилаті ракети РФ не завжди є точними.