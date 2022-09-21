Вересень, 21 в 11:10

У РФ анонсували проведення 21 вересня у центрах міст акцій протесту проти часткової мобілізації, оголошеної сьогодні Володимиром Путіним.

Активісти руху Весна закликали росіян у Москві, Пітері та інших містах виходити на мітинги о 19.00 за місцевим часом.

– Щойно Володимир Путін оголосив “часткову” мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті у м’ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац Путіна? – йдеться у зверненні.

Вони також запевнили, що ця акція протесту лише початок, а рішення про “могилізацію” призведе до падіння путінського режиму, але для цього росіяни мають взяти ініціативу у свої руки та виходити на вулиці.

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Президент Росії Володимир Путін виступив із зверненням, під час якого оголосив у РФ часткову мобілізацію з 21 вересня.