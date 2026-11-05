Комітет Сенату США з міжнародних відносин надіслав приватним компаніям та представникам адміністрації Дональда Трампа листи з вимогою зберегти документи. Це відбувається на тлі очікуваних розслідувань, які можуть розпочатися під час наступної сесії Конгресу, коли контроль над ним перейде до демократів.

Про це CNN повідомив помічник сенатора від Демократичної партії.

Комітет Сенату США вимагає зберегти документи для розслідувань

– Листи надіслали Ілону Маску щодо уповільнення роботи системи Starshield в Україні. Також листи отримали всі порти, банки та приватні структури, залучені до угоди щодо російського дизельного пального, – зазначило джерело.

Крім того, звернення отримали всі порти, банки та приватні структури, причетні до угоди про постачання російського дизельного палива.

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Помічник пояснив, що “надсилання листів” із загальною вимогою зберегти документи особам, яких підозрюють у порушенні закону “або участі в певних діях”, є “стандартною процедурою комітету”.

Очікується, що в січні, після отримання більшості в Конгресі, демократи активізують розслідування дій адміністрації Дональда Трампа за останні два роки.

Помічник сенатора повідомив, що в комітеті триває “інтенсивна комунікація” щодо наглядової діяльності на тлі зміни керівництва.

Як повідомили CNN джерела, старша членкиня комітету, сенаторка Джин Шахін, йде на пенсію. Очікується, що її наступником на посаді голови комітету стане сенатор Кріс Кунс.

Помічник також зазначив, що істотних змін до Закону про уповноваження на національну оборону (NDAA) не передбачається.

– Базовий текст як у Сенаті, так і в Палаті представників в основному узгоджений, – сказав він.

Законопроєкт ухвалили в Сенаті в липні, проте Палата представників ще не провела голосування щодо нього.

За словами помічника, якщо у війні в Ірані “станеться щось кардинальне”, “демократи можуть спробувати просунути нові формулювання в обмін на голоси”.

Проте він зауважив, що в нинішньому складі Конгресу більшість досі належить республіканцям. Тому малоймовірно, що вони підтримають обмеження повноважень президента Дональда Трампа в цьому питанні.

Раніше наглядовий орган Пентагону відхилив двопартійний запит сенаторів США щодо розслідування нещодавніх перебоїв у роботі систем Starlink і Starshield в Україні.

За попередніми результатами підрахунку голосів на проміжних виборах у США, Демократична партія може отримати контроль над обома палатами Конгресу – Палатою представників і Сенатом.

Демократам прогнозують близько 255 місць у Палаті представників і щонайменше 51 місце в Сенаті.

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