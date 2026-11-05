Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо шляхів завершення війни проти України. Анкара прагне з’ясувати можливість організації нового раунду дипломатичних перемовин на своїй території.

Про це повідомляють Reuters та Daily Sabah.

Ердоган планує переговори з Путіним щодо війни в Україні

Як Ердоган розповів журналістам, плани щодо розмови з очільником Кремля виникли за підсумками його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого тижня у Стамбулі.

Зараз дивляться

— Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб прокласти шлях до миру між Росією та Україною, і продовжуватимемо це робити. Після нашої зустрічі з президентом Зеленським ми хочемо обговорити російську сторону питання під час зустрічі з президентом Путіним, — заявив він.

За словами Ердогана, міністр закордонних справ та інші посадовці Туреччини перебувають у постійному контакті з представниками як України, так і Росії, щоб оцінити реальну можливість підготовки нової зустрічі сторін на турецькому майданчику.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що конкретних домовленостей щодо проведення розмови між Путіним та Ердоганом наразі немає. Проте він запевнив, що у разі необхідності такий контакт може бути організовано в найкоротші терміни.

Переговори Зеленського та Ердогана у Стамбулі

Нещодавно президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори у Стамбулі. Основними темами зустрічі стали безпека у Чорному морі, тристоронній формат та розширення переговорів, а також прямий діалог між Зеленським і Путіним.

Лідери України та Туреччини домовилися продовжити роботу над відновленням та підвищенням ефективності Чорноморського зернового коридору для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

В Анкарі переконані, що досягнення домовленості про відновлення безпеки судноплавства в Чорноморському регіоні здатне дати потужний імпульс дипломатичним зусиллям для встановлення тривалого та справедливого миру.

Крім цього, вони обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі у форматі Україна–США–РФ, запланованої на листопад, а також можливість залучення інших учасників до дипломатичного процесу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.