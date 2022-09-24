Вересень, 23 в 21:51

Лідери країн Великої сімки (G7) заявили, що не визнаватимуть результатів фейкових референдумів, проведених у тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях, а також частинах Херсонської та Запорізької областей України.

Також країни G7 готові запровадити нові санкції щодо Росії.

Зазначається, що низка країн Європейського Союзу пропонує у черговому пакеті санкцій проти Росії передбачити відключення Газпромбанку від SWIFT.

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– Ми ніколи не визнаємо ці референдуми. Ми готові вводити подальші економічні заходи щодо Росії, а також проти фізичних та юридичних осіб у цій країні та за її межами, — заявили в G7.

Так, Польща, Ірландія та три балтійські країни хочуть, щоб ЄС розширив свої санкції щодо російської енергетики, включивши до них заборону на постачання зрідженого нафтового газу та обмеження на співпрацю в галузі ядерної енергетики.

Пропонується також виключення більшої кількості російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, починаючи з Газпромбанку.

Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща також хочуть заборонити страхові послуги та переведення доларів до Росії, а також посилити обмеження на операції з криптоактивами.

П’ять країн також пропонують заборонити використання продукції російської фірми з кібербезпеки Лабораторії Касперського в ЄС, посилити існуючі обмеження на експорт технологій.