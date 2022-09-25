РФ може використати мобілізацію для підсилення Росгвардії – розвідка Британії

Вересень, 25 в 10:42

РФ може використати часткову мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.

Про високу ймовірність того, що Росія піде на такий крок, розвідка Міноборони Великої Британії повідомила 25 вересня.

В оборонному відомстві наголосили, що до поповнення лав Росгвардії ще в день оголошення часткової мобілізації 21 вересня закликав депутат Держдуми Олександр Хінштейн.

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– Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як в забезпеченні бойових дій, так і безпеки тилу в Україні, а зараз сприяють проведенню псевдореферендумів на окупованих територіях, – наголошують британські розвідники.

В Міноборони Великої Британії нагадали, що підрозділи, призначені для виконання завдань внутрішньої безпеки, зокрема для забезпечення безперервності режиму Путіна, були особливо погано підготовлені ​​до інтенсивних боїв в Україні.

Особливу напругу, додають у британській розвідці, Росгвардія відчуває зараз, коли необхідно придушити інакомислення, що наростає в Росії, а також виконувати оперативні завдання в Україні.

Зважаючи на це, є реальна можливість, що часткову мобілізацію використають для посилення Росгвардії живою силою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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