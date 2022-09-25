РФ може використати мобілізацію для підсилення Росгвардії – розвідка Британії
РФ може використати часткову мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.
Про високу ймовірність того, що Росія піде на такий крок, розвідка Міноборони Великої Британії повідомила 25 вересня.
В оборонному відомстві наголосили, що до поповнення лав Росгвардії ще в день оголошення часткової мобілізації 21 вересня закликав депутат Держдуми Олександр Хінштейн.
– Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як в забезпеченні бойових дій, так і безпеки тилу в Україні, а зараз сприяють проведенню псевдореферендумів на окупованих територіях, – наголошують британські розвідники.
В Міноборони Великої Британії нагадали, що підрозділи, призначені для виконання завдань внутрішньої безпеки, зокрема для забезпечення безперервності режиму Путіна, були особливо погано підготовлені до інтенсивних боїв в Україні.
Особливу напругу, додають у британській розвідці, Росгвардія відчуває зараз, коли необхідно придушити інакомислення, що наростає в Росії, а також виконувати оперативні завдання в Україні.
Зважаючи на це, є реальна можливість, що часткову мобілізацію використають для посилення Росгвардії живою силою.
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