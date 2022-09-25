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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Псевдореферендуми РФ та обстріли Запоріжжя і Марганця: що відбувається на 214 день війни (онлайн)

Псевдореферендуми РФ та обстріли Запоріжжя і Марганця: що відбувається на 214 день війни (онлайн)

На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області пройшов другий день “референдуму” щодо приєднання до РФ. Його вже не визнає Україна та більшість країн світу.

Росіяни обстріляли Запоріжжя та Марганець. Одна людина загинула, ще двоє – важко поранено.

Посилаючись на американських чиновників, New York Time пише, що президент РФ Володимир Путін не дозволив російським військовим відступати з Херсона, і більше включився у стратегічне планування війни в Україні.

Поліція офіційно встановила, чия понівечена рука з масового поховання в Ізюмі шокувала Україну та світ – це військовий Сергій Сова. Президент Володимир Зеленський посмертно надав йому звання Героя України.

У Росії тривають протести проти мобілізації. Понад 700 людей затримали. У Криму більшість повісток дають кримським татарам. Зеленський радить відразу переходити на українські позиції.

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00:22 - 25 вересня

У районі аеропорту російського міста Курськ сьогодні ввечері пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють українські Telegram-канали.

Про серію вибухів у районі аеропорту пишуть і місцеві пабліки.

Повідомляється, що на місце інциденту вирушили пожежні машини.

– У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту – повідомляють підписники, – пише місцевий Telegram-канал.

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