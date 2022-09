Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано власним коштом закуповувати медичні аптечки першої допомоги.

Про це повідомляє розвідка міноборони Великої Британії.

Так, російським солдатам радять купувати жіночі гігієнічні засоби (прокладки та тампони). Прокладки радять використовувати у взутті як устілки, тому що вони вбирають вологу. А тампони можуть стати в пригоді для зупинення кровотечі з кульової рани.

У розвідці наголошують, що в російській армії медична підготовка та поінформованість про надання першої допомоги – погані.

Крім того, деякі російські підрозділи отримали сучасні турнікети західного зразка, проте прикріпили їх до свого спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою виданої липучки. Можливо, тому, що такого спорядження мало і його можуть вкрасти.

Проте таке кріплення у разі екстреної ситуації майже унеможливить своєчасне накладення джгута.

