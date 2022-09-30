Вересень, 30 в 9:26

Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано власним коштом закуповувати медичні аптечки першої допомоги.

Про це повідомляє розвідка міноборони Великої Британії.

Так, російським солдатам радять купувати жіночі гігієнічні засоби (прокладки та тампони). Прокладки радять використовувати у взутті як устілки, тому що вони вбирають вологу. А тампони можуть стати в пригоді для зупинення кровотечі з кульової рани.

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У розвідці наголошують, що в російській армії медична підготовка та поінформованість про надання першої допомоги – погані.

Крім того, деякі російські підрозділи отримали сучасні турнікети західного зразка, проте прикріпили їх до свого спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою виданої липучки. Можливо, тому, що такого спорядження мало і його можуть вкрасти.

Проте таке кріплення у разі екстреної ситуації майже унеможливить своєчасне накладення джгута.

– Невпевненість російських військових у достатньому медичному забезпеченні напевно призводить до зниження морального духу та небажання проводити наступальні операції, – вважають у міноборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Y8S1k3So8J ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BHmCsXHR8G — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 30, 2022

Зауважимо, що після оголошення часткової мобілізації тисячі російських чоловіків намагаються втекти із РФ. Точні цифри наразі невідомі, проте у розвідці міноборони Великої Британії припускають, що вони перевищують розмір загальних сил вторгнення, які Росія виставила проти України в лютому 2022 року.

Серед тих, хто намагається виїхати з Росії, значна кількість – це забезпечені й добре освічені люди.