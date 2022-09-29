Із РФ вже виїхало більше росіян, ніж зайшли до України в лютому – розвідка Британії

Вересень, 29 в 9:17

За тиждень з часу оголошення часткової мобілізації в РФ стався значний відтік росіян, які прагнуть уникнути призову.

Хоча точні цифри невідомі, у розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що вони перевищують розмір загальних сил вторгнення, які Росія виставила проти України в лютому 2022 року.

В оборонному відомстві наголошують, що серед тих, хто намагається виїхати з Росії, значна кількість – це забезпечені й добре освічені люди.

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– Якщо поєднати їх із тими резервістами, яких мобілізують, внутрішні економічні наслідки через зменшення кількості робочих рук і прискорення “витоку мізків”, імовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими, – додають у британській розвідці.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ 21 вересня.

Ще 20 вересня, поки росіяни чекали звернення очільника Кремля до народу, яке так і не відбулось того дня, почали активно шукати в інтернеті, як виїхати з Росії та уникнути мобілізації.

Українські соцмережі в цей час вибухнули мемами через “сплеск патріотизму” в РФ.

Нині росіяни активно покидають межі країни, підпалюють військкомати та навіть стріляють у військкомів.

Один із військкомів після стрільби у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області РФ 26 вересня перебуває в реанімації у вкрай важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

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