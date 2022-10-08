У Москві розпочались арешти військових, рух центром перекрито – ГУР
У столиці Росії проводяться заходи щодо затримання військових, через що рух у центрі перекрито.
– В російській столиці розпочався комплекс “заходів” спрямованих проти військових, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.
Повідомляється, що у місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського, так званої еліти РОСгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.
– Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність, – додають в українській розвідці.
Нагадаємо, що приблизно тиждень тому у столиці російської Туви Кизилі відбувся нечисленний мітинг проти часткової мобілізації. Тоді за 5 хвилин затримали майже 30 жінок.
26 вересня у Дагестані пройшли протести проти мобілізації. На вулиці Махачкали та Хасав’юрта вийшли сотні людей. Поліція жорстоко затримувала мітингувальників, але вони намагалися чинити опір.
Фото: ГУР