У Москві розпочались арешти військових, рух центром перекрито – ГУР

Жовтень, 08 в 17:34

У столиці Росії проводяться заходи щодо затримання військових, через що рух у центрі перекрито.

– В російській столиці розпочався комплекс “заходів” спрямованих проти військових, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

Повідомляється, що у місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського, так званої еліти РОСгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

– Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність, – додають в українській розвідці.

Нагадаємо, що приблизно тиждень тому у столиці російської Туви Кизилі відбувся нечисленний мітинг проти часткової мобілізації. Тоді за 5 хвилин затримали майже 30 жінок.

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26 вересня у Дагестані пройшли протести проти мобілізації. На вулиці Махачкали та Хасав’юрта вийшли сотні людей. Поліція жорстоко затримувала мітингувальників, але вони намагалися чинити опір.

Фото: ГУР