У Сибіру відбулася акція проти мобілізації: за 5 хвилин затримали майже 30 жінок

Вересень, 29 в 16:24

У столиці російської Туви Кизилі відбувся нечисленний мітинг проти часткової мобілізації.

Жіноча акція відбулася під гаслами: Ні геноциду та Ні мобілізації. Але вона була нетривалою і закінчилася по суті через 5 хв.

Мітинг жінок перервали співробітники поліції. Як повідомляє Сибір.Реалії, поліцейські затримали щонайменше 27 жінок. В учасниць акції беруть відбитки пальців та переписують дані.

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На одному з відео, які виклали у мережу, поліцейські втрьох насильно відтягують жінку, яка була готова сама залишити площу.

В Кызыле на площади Арата прошла женская акция против мобилизации Полиция задержала около 20 участниц протеста, сообщили они Сибирь.Реалии. https://t.co/DEhF1Hlk28 pic.twitter.com/KVrcolkocr — Сибирь.Реалии (@sibrealii) September 29, 2022

Також відомо про затримання матері з дитиною у візку. Їх доставили в міський відділ поліції.

В Кызыле полицейские задержали женщину с маленьким ребенком Видео: «ОВД-Инфо» pic.twitter.com/qBfOEMemx7 — ЕКБ місто суворих дам (@ahatan1970) September 29, 2022

Після акції на місці залишилися чергувати щонайменше сім машин поліції. Також приїхав автомобіль із водою, який почав поливати площу.

26 вересня у Дагестані відбулися протести проти мобілізації. На вулиці Махачкали та Хасав’юрта вийшли сотні людей. Поліція жорстоко затримувала мітингувальників, але вони намагалися чинити опір.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. До лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.

Джерело: Сибір.Реалії