У Дагестані нові протести: у центрі Махачкали масова бійка, є затримання

Вересень, 26 в 17:33

У Дагестані у понеділок, 26 вересня, розпочалися нові протести проти мобілізації.

Найбільші мітинги відбуваються у Махачкалі та Хасавюрті, де на вулиці вийшли сотні людей проти мобілізації чоловіків на війну проти Україгни.

Сьогодні найбільше людей на акціях протесту вийшли в центр столиці республіки – Махачкали.

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Кілька сотень осіб зібралися у центрі міста. Незабаром на центральній площі почалася масова бійка протестувальників із поліцейськими. Кавказ.Реалії повідомляють про 20 затриманих.

У мітингу у Хасавюрті взяли участь близько 100 людей. Поліція також почала жорсткі затримання проти мітингувальників, але вони продовжують чинити опір силовикам.

Акція протесту розпочалася і в Нальчику – столиці Кабардино-Балкарії. Там до мітингувальників вийшли місцеві чиновники. Вони відмовилися відповідати на запитання, скільки людей буде мобілізовано із республіки.

Радикальний характер протестів у Дагестані має стати прикладом для Росії, вважає політолог Ігор Рейтерович. Про це він розповів Радіо НВ.

За його словами, якщо у РФ відбудеться така трансформація протестів, як у Дагестані, це може глобально дестабілізувати путінські плани.

— Там (у Дагестані, – Ред.) почали з’являтися вимоги до влади, це дуже важливий момент, коли протест переходить на інший рівень, — зазначив він.

Він додав, що події в одному Дагестані — не змінять кардинально ситуацію, адже їх швидко спробують придушити.

— Але якщо це піде регіонами далі, і ми побачимо, що саме організація і координація цих протестів посилиться і відбудеться певна радикалізація, – додав експерт.

25 вересня у Дагестані відбулися протести проти мобілізації. Вони супроводжувалися сутичками з силовиками та поліцією, скандуваннями Ні війні! та затриманнями.

Дагестан по суті чи не єдиний регіон Росії, де відбуваються помітні протести проти мобілізації, оголошеної Путіним.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. До лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.