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Факти / Світ / Росія

Керівництво російських силовиків у Криму має план втечі у разі “ускладнення” ситуації

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
фсб

Керівництво російських силовиків має план свого “порятунку” у разі такого собі “ускладнення” ситуації в окупованому Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, є розроблений план, за яким буде проводитися евакуація родин представників керівництва силових структур РФ, які проходять службу в Криму.

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Крім того, викладачам вишів тимчасово окупованого Херсону, які співпрацюють з російською владою, загарбники рекомендують переїжджати саме до Криму.

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