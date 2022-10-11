Керівництво російських силовиків у Криму має план втечі у разі “ускладнення” ситуації
Керівництво російських силовиків має план свого “порятунку” у разі такого собі “ускладнення” ситуації в окупованому Криму.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, є розроблений план, за яким буде проводитися евакуація родин представників керівництва силових структур РФ, які проходять службу в Криму.
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Крім того, викладачам вишів тимчасово окупованого Херсону, які співпрацюють з російською владою, загарбники рекомендують переїжджати саме до Криму.